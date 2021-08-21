Дина Аверина готовится к чемпионату мира-2021 по художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что серебряный призер Игр-2020 Дина Аверина ведет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Японии.

«Она вернулась и готовится к чемпионату мира», – сказала Винер-Усманова в ответ на вопрос о травме спины гимнастки.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.

Реально ли отвоевать золото для Дины Авериной? И что думают судьи о скандале на Олимпиаде? Закрываем историю с художественной гимнастикой

«Может, мне не так нужно это золото, как нужна правда». Первое интервью сестер Авериных после скандала в Токио