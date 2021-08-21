Дина Аверина: «У меня впервые в жизни случилась истерика. За всю Олимпиаду это был первый раз, старалась дышать, себя успокаивала. И успокоила»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказали о своем выступлении на Олимпиаде в Токио.

В финале индивидуального многоборья на Играх золото завоевала израильтянка Линой Ашрам. Дина Аверина стала второй, Арина – четвертой. Российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки в ходе соревнований.

– Когда вы ехали на Олимпиаду, понимали, что судейство может быть предвзятым? Что всем поднадоела гегемония России 20 лет?

– Мы об этом не думали. Мы с Ириной Александровной Винер на последнем сборе во Владивостоке тренировались с утра до ночи, отрабатывали каждый шаг – понимали, что надо делать все четко, чтобы не за что было снимать. Мы не задумывались, как нас будут судить.

В квалификации все было хорошо. Мы выиграли, Линой Ашрам допустила потерю. После этого мы не задумывались, что надо расслабиться. Все забыли и с чистого листа начались выступать на следующий день.

– Сколько раз вы пересматривали финал Олимпиады?

Дина: Ноль.

Арина: Ленту – ноль. Обруч, мяч, булавы – отрывками. Свою ленту не смотрела – не хочу.

– Выступление сестры может повлиять на кураж?

Дина: Я это поняла по лицам тренера. Ариша не пришла, там осталась сидеть. В зал приходят тренеры, а там на видеосвязи Винер. И они идут с таким лицом. Я спрашиваю: ну все, да? Что-то там серьезное было. Они: ну типа да. Ну значит, узел где-то завязала.

Раньше я это допрашивала, но в Токио не стала. И у меня впервые в жизни случилась истерика: я понимаю, что мне вообще ошибаться нельзя. Да у меня была истерика. Я была одна на площадке. Не помню, что себе говорила, но меня начало трясти. За всю Олимпиаду это был первый раз, старалась дышать, себя успокаивала. И успокоила», – рассказали гимнастки.

Реально ли отвоевать золото для Дины Авериной? И что думают судьи о скандале на Олимпиаде? Закрываем историю с художественной гимнастикой