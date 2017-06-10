Вяльбе о художественной гимнастике на Играх-2020: «Одни маты по этому поводу. Это еще раз доказывает, насколько нас во всем мире ненавидят»

Теги художественная гимнастика ФЛГР Елена Вяльбе Олимпиада-2020 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Линой Ашрам натив Гимнастика

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Победу в личном многоборье одержала израильтянка Линой Ашрам, россиянка Дина Аверина завоевала серебро, уступив 0,15 балла. 

«Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это еще раз доказывает, насколько нас во всем мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное.

Мы помним Алексея Немова, когда на Олимпиаде тоже у него все было абсолютно несправедливо, мы часто встречались с этими проблемами в фигурном катании. Везде, где есть человеческий фактор, всегда есть и могут быть такие проблемы», – сказала Вяльбе.

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Говорят, что с потерей предмета золото не берут. Это не так: Дина Аверина теряла булаву на ЧМ-2019, но все равно выиграла многоборье

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