Вяльбе о художественной гимнастике на Играх-2020: «Одни маты по этому поводу. Это еще раз доказывает, насколько нас во всем мире ненавидят»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Победу в личном многоборье одержала израильтянка , россиянка Дина Аверина завоевала серебро, уступив 0,15 балла.

«Я же резкий человек, поэтому у меня нет слов, у меня одни маты по этому поводу. Это еще раз доказывает, насколько нас во всем мире ненавидят. Это не судейство, это безобразие полное.

Мы помним Алексея Немова, когда на тоже у него все было абсолютно несправедливо, мы часто встречались с этими проблемами в фигурном катании. Везде, где есть человеческий фактор, всегда есть и могут быть такие проблемы», – сказала Вяльбе.

Почему Россия проиграла в художественной гимнастике. Объясняем по фактам

Говорят, что с потерей предмета золото не берут. Это не так: Дина Аверина теряла булаву на ЧМ-2019, но все равно выиграла многоборье