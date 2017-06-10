«Получила столько ненависти, будто застрелила кого-то. Люди желают мне смерти!» Украинская судья пожаловалась на угрозы

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Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная пожаловалась на угрозы в соцсетях после того, как высказалась о результатах Олимпиады Токио.

Ранее Виноградная объясняла, что победа израильтянки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье была связана с так называемой трудностью тела – одним из критериев сложности программы в художественной гимнастике. По этому показателю Ашрам превзошла россиянку Дину Аверину, завоевавшую серебро. В ходе соревнований российская команда подавала протест на судейские оценки.

«Наибольшую ненависть вызвала наша судья Наталья Еремина – просто потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает вас более предвзятым в отношении российских гимнасток. Мы ценим российских гимнасток, они прекрасные гимнастки и мы также уважаем их тренеров и судей.

У Ереминой была самая сложная работа вместе с Евой Серрано (обе судили олимпийские соревнования – Sports.ru), и я уверена, что они обе блестяще сделали свою работу. Вместе с тем главное отличие (между спортсменками – Sports.ru) было не в судейских оценках и вообще не имело отношения к судьям – сложность тела решила судьбу золотой медали. И это именно то, что зафиксировали судьи.

Трудность тела относительно легко оценивать и в ней не так много спорных моментов, как в трудности предмета. Я должна была высказаться и просто записала минутное видео с Анной Ризатдиновой (бронзовым призером Рио-2016 по художественной гимнастике – Sports.ru) и получила столько ненависти, будто я застрелила кого-то. Люди желают мне смерти!» – написала Виноградная.

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