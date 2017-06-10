Латвийская судья Никитина: «Сестры Аверины тоже выигрывали с потерями. И тогда говорили: у них сложность так высока, что они недосягаемы»

Латвийская судья международной категории по художественной гимнастике Татьяна Никитина высказалась о судействе финала многоборья на Олимпийских играх в .

Победу на Олимпиаде-2020 одержала израильтянка Линой Ашрам, россиянка завоевала серебро, уступив 0,15 балла.

«Все, что я сейчас читаю на информационных просторах, меня удивляет. Даже я — судья, которая работает на Кубках мира и других чемпионатах, не могу сказать, насколько судейство в Токио было справедливым, не просчитывая упражнения конкретных гимнасток.

Нельзя навскидку сказать, у кого оценка должна была быть выше, у кого — ниже. То есть надо сесть и подсчитать. Просто глядя на выступление девочек, невозможно четко ответить на вопрос, кто исполнил свое упражнение лучше и допустил меньше ошибок.

Меня удивляют люди, которые не имеют малейшего представления о системе судейства и на глаз выдают такие суждения — засудили кого-либо или нет. Впрочем, каждый имеет право на свое мнение.

Я не могу голословно кого-то оправдывать или обвинять. Понимаю, как это выглядит со стороны: Дина Аверина не допустила технических ошибок, а уронила ленту.

Но это не означает, что Аверина должна была выиграть, так как существуют другие критерии оценки. Учитывается сложность. Система оценивания меняется регулярно.

Сестры Аверины тоже выигрывали соревнования с потерями. И тогда говорили: да у них была потеря, но при этом сложность так высока, что они недосягаемы.

Такие комментарии можно было встретить, например, на последних Кубках мира», — сказала Никитина.

Почему Россия проиграла в художественной гимнастике. Объясняем по фактам

Говорят, что с потерей предмета золото не берут. Это не так: Дина Аверина теряла булаву на ЧМ-2019, но все равно выиграла многоборье