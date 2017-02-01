Симона Байлс снялась с финала в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс снялась с финала соревнований Токио-2020 в вольных упражнениях.

Ранее Байлс снялась с финалов в опорном прыжке и брусьях. В личном многоборье она также не выступила, а от участия в командном отказалась по ходу соревнований. Спортсменка объяснила это психологическими проблемами.

О том, примет ли Байлс участие в финале на бревне, будет объявлено позднее. 

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