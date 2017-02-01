Вайцеховская о гимнастке Байлс: «По информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз метилфенидата в страну может быть только по разрешению»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская поделилась мнением о причинах отказа американки Симоны Байлс выступать на Играх в Токио.

На данный момент Байлс снялась с командного многоборья и трех индивидуальных видов программы.

«Известный в спорте врач Николай Дурманов предположил, что состояние Байлс могло стать побочным следствием препарата «Метилфенидат», который спортсменка принимает с детства и имеет на него терапевтическое исключение. Точнее – отказа от него, так называемого «синдрома отмены.

Эта версия казалась наиболее близкой к истине: по информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз метилфенидата в страну может быть осуществлен только по специальному разрешению, поскольку это лекарственное средство в Японии запрещено. Чтобы получить разрешение для таможни, нужно иметь заключение уполномоченного медицинского учреждения.

До пандемии срок рассмотрения таких вопросов составлял в Японии 7-10 дней, а с июля прошлого года увеличился до шести месяцев. Американцы же понадеялись, что им будет вполне достаточно разрешительных бумаг из WADA. И лишились уникальной спортсменки, которая вполне могла бы забрать в Токио даже не четыре, как это было в Рио, а все шесть золотых медалей», – сказала Вайцеховская.

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