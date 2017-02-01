Ангелина Мельникова: «Наверное, без Байлс сегодня борьба была даже интереснее, потому что это борьба за золото»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, завоевавшая бронзу в личном многоборье на Олимпиаде в Токио, прокомментировала решение американки Симоны Байлс сняться с соревнований.

– Здесь не было Байлс – ее отсутствие влияет на ощущения от бронзы?

– Наверное, сегодня борьба была даже интереснее, потому что это борьба за золото. Все девочки это прекрасно понимали. Конечно, так намного интереснее, когда ты борешься за золото – а не за серебро-бронзу уже заранее.

– Это полноценная бронза, независимо от присутствия-отсутствия Симоны?

– Да. Не знаю, как складывался бы финал, если бы была Симона.

– Вам понятна причина ее снятия – ментальное здоровье?

– Мне не настолько понятна – я не такая, как Симона, у меня нет такой бешеной популярности. Я представляю, какое на нее свалилось давление, – сказала Мельникова.

«Без Байлс борьба интереснее». Геля Мельникова – очарование: трепетно ждала оценок, влетела в тройку и поддержала сломленную звезду

🥉 Мельникова взяла бронзу в личном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020, золото у американки Ли, Уразова – 4-я