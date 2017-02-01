Симоне Байлс снялась еще с двух финалов по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симоне Байлс снялась с финалов соревнований Токио-2020 в опорном прыжке и брусьях .

В ближайшие дни Федерация спортивной гимнастики США также сообщит, выступит ли спортсменка в вольных упражнениях и на бревне.

Ранее на этой Олимпиаде Байлс уже отказывалась от участия в командном и индивидуальном многоборьях, объяснив это психологическими проблемами.

«Заткнитесь все. Байлс – не заводная игрушка». Звезда гимнастики не выдержала давления Олимпиады и снялась – что говорят у нее дома?

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