Черчесов о шансах России на ЧМ-2026 в случае участия: «Слово «если» не люблю. Я могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»

Станислав Черчесов высказался касательно жеребьевки ЧМ-2026.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопросы по поводу жеребьевки ЧМ-2026, которая прошла 5 декабря.

– Смотрели жеребьевку чемпионата мира?

– Видел группы мимоходом.

Честно говоря, времени нет найти на трансляцию пару часов – это все-таки не спортивное соревнование. Посмотрел на группы, нас не увидел – смысла дальше изучать нет.

– Есть какие-то ожидания от чемпионата мира? Может, фавориты?

– Пока никаких. Ближе к чемпионату мира и посмотрим. Сейчас нужно самим работать по планам, они сверстаны – тренировки, игры, сборы.

– Если бы современная молодая и бегущая сборная России играла на чемпионате мира, она могла бы претендовать на что-то серьезное?

– Вы обратились с этим вопрос по неправильному адресу.

Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически. Эта команда, как вы говорите, молодая и бегущая, если будет играть на таком уровне – мы сможем что-то оценивать всерьез.

Теоретически рассуждать можно, конечно, о чем угодно, но вы знаете, что слово «если» я не люблю, – сказал Станислав Черчесов.

