  • Умтити о депрессии: «Я навредил себе молчанием, но сейчас мне не стыдно об этом говорить. Ментальное здоровье – очень важная тема, которая в мире футбола табуирована»
19

Самюэль Умтити высказался о борьбе с депрессией.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Умтити высказался о борьбе с депрессией. 

Экс-футболист признался, что у него возникли психологические проблемы после ЧМ-2018. Он снялся в документальном фильме, посвященном этой теме. 

– Почему ты так откровенно рассказал о депрессии [в документальном фильме], если никогда раньше об этом не говорил?

– Я думаю, что важно иметь возможность говорить на эту тему, которая для меня очень важна. Я пережил это, мне было больно, и я думаю, что наши публичные высказывания могут помочь, вот почему мы сняли этот документальный фильм.

Общение с молодыми людьми [в документальном фильме] также позволило нам раскрыться. Это очень личное, но нам нужно было сделать так, чтобы все чувствовали себя комфортно.

Ментальное здоровье – очень важная тема, которая в мире футбола табуирована. Но я думаю, что мы попытались заставить мир, людей понять, что важно быть осторожными и заботиться об этом с самого раннего возраста.

– Что ты чувствовал, рассказывая об этом?

– Это принесло мне огромную пользу. Потому что мы обсуждали такие темы, о которых я никогда раньше не осмеливался говорить. Было невероятно приятно иметь возможность поговорить с людьми, оказавшимися в такой же ситуации, как и я. Иногда это помогало мне сказать себе: «Знаешь, Сэм, все могло быть и хуже». Я пережил несколько трудных периодов, но все могло быть и хуже.

– Почему ты не говорил об этом раньше?

– Я не говорил об этом раньше, потому что, во-первых, я думаю, мне было трудно выразить словами то, что я переживал. А во-вторых, я думаю, что эта тема табуирована, если ты футболист. И я сказал себе: «Нет, Сэм, ты сильный человек, у тебя были трудные времена, но ты встанешь на ноги, как всегда». Так что мне казалось, что говорить об этом не было смысла. 

Но в итоге я навредил себе своим молчанием. И это правда, что я мог бы рассказать об этом, чтобы немного быстрее выйти из этой ситуации, а также помочь молодым людям, которые в этом нуждались.

– Была ли какая-то причина, которая привела к этой депрессии?

– Ну, это очень личное. Это очень личное. Я расскажу об этом, когда захочу. Эти проблемы, например, связанные с моим коленом. Конечно, с медицинской точки зрения, есть вещи, которые можно было бы сделать лучше, но было много факторов, и я думаю, что все было сделано неправильно.

Но это часть моей истории, и мне не стыдно говорить об этом сейчас. Но когда мне захочется, я, пожалуй, объясню всем, через что мне пришлось пройти и почему все это произошло.

– Когда ты понял, что это была депрессия?

– Я понял это гораздо позже. Только сейчас я могу рассказать об этом. Но в то время для меня это было совсем не так. Это был просто переходный этап, который длился неделю, затем месяц, затем два месяца, затем три месяца, затем год. И в то время это было немного сложно. И особенно, когда ты один и ни с кем об этом не говоришь, я думаю, это действительно трудно выразить словами.

И именно поэтому я действительно призываю людей говорить об этом, не жалеть времени. И именно поэтому мы сняли этот документальный фильм. Главное было дать молодым людям понять: «Давайте, говорите об этом». Вы можете это сделать. И вы не будете выглядеть сумасшедшим, непохожим на других. Все проходят через это. Так что давайте, откройтесь. 

– В каком психологическом состоянии ты сейчас?

– После стольких лет, которые я потратил на то, чтобы понять, что у меня было, и боролся с этим, как мог, с помощью имеющихся у меня средств, в полном одиночестве, я думаю, мне удалось избавиться от этого. И именно поэтому я могу сейчас говорить об этом свободно. Но это правда, что на это нужно время. И, возможно, все еще есть какие-то последствия. Но это нормально.

Но, в любом случае, я делаю все, что в моих силах, чтобы двигаться вперед. И теперь у меня есть что-то вроде формулы для этого. Но это правда, что я чувствую себя намного лучше, – сказал Умтити.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
