Роналдо о Неймаре: «Ключевой игрок для сборной, у Бразилии нет другого такого. Надеемся, что он будет готов к ЧМ на все 100%»
Роналдо считает, что Неймар необходим сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Ранее у 33-летнего нападающего была обнаружена травма прямой мышцы правого бедра. 20 сентября сообщалось, что он пропустит как минимум месяц.
Футболист не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. Новый главный тренер Карло Анчелотти не вызывал форварда на отборочные матчи чемпионата мира.
«Это ключевой игрок для сборной. У нас нет другого такого футболиста, как Неймар.
Мы надеемся, что он будет готов на все 100% к чемпионату мира», – заявил экс-нападающий сборной Бразилии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
