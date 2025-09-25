Роналдо о Неймаре: «Ключевой игрок для сборной, у Бразилии нет другого такого. Надеемся, что он будет готов к ЧМ на все 100%»

Роналдо считает, что Неймар необходим сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Ранее у 33-летнего нападающего была обнаружена травма прямой мышцы правого бедра. 20 сентября сообщалось , что он пропустит как минимум месяц.

Футболист не выступал за сборную Бразилии с 2023 года. Новый главный тренер Карло Анчелотти не вызывал форварда на отборочные матчи чемпионата мира.

«Это ключевой игрок для сборной. У нас нет другого такого футболиста, как Неймар .

Мы надеемся, что он будет готов на все 100% к чемпионату мира», – заявил экс-нападающий сборной Бразилии .