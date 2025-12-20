«Вулверхэмптон» набрал 2 очка в 17 турах. Это антирекорд АПЛ на таком отрезке
«Вулверхэмптон» может повторить антирекорд «Дерби Каунти» в АПЛ.
Команда Роба Эдвардса проиграла «Брентфорду» (0:2) в 17-м туре Премьер-лиги. Таким образом, у «Вулвз» осталось 2 очка при разнице голов 9:37 – это антирекорд АПЛ на отрезке из 17 туров.
На данный момент худшей командой в истории АПЛ остается «Дерби Каунти» – 11 очков в сезоне-2007/08. Тогда у «Дерби» после 17 туров было 6 очков.
