Глушаков о конфликте с Павлюченко: «В «Локо» напихал ему, а он мне потом чуть не щелкнул: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?»

Глушаков о конфликте с Павлюченко: Напихал ему, а он мне потом чуть не щелкнул.

Бывший хавбек «Локомотива » Денис Глушаков вспомнил свой конфликт с Романом Павлюченко .

– В роли капитана часто пихал партнерам по команде в «Локомотиве», «Спартаке»? Так, чтобы прям до крика?

– Бывало, да. Когда в «Локо» пришел Павлюченко, у нас даже конфликт был, хотя сейчас мы дружим.

Он старше меня, а я ему после какой-то игры напихал. Он потом в раздевалке мне чуть не щелкнул, нас разнимали.

Он мне: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?» А я ведь капитан команды, хоть и помоложе, – сказал Глушаков.

По завершении профессиональной карьеры Глушаков играл за ростовский СКА в WINLINE Медиалиге. В 2025-м он провел за клуб Басты 5 матчей, в которых забил 1 гол.