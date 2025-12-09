Глушаков о конфликте с Павлюченко: «В «Локо» напихал ему, а он мне потом чуть не щелкнул: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?»
Бывший хавбек «Локомотива» Денис Глушаков вспомнил свой конфликт с Романом Павлюченко.
– В роли капитана часто пихал партнерам по команде в «Локомотиве», «Спартаке»? Так, чтобы прям до крика?
– Бывало, да. Когда в «Локо» пришел Павлюченко, у нас даже конфликт был, хотя сейчас мы дружим.
Он старше меня, а я ему после какой-то игры напихал. Он потом в раздевалке мне чуть не щелкнул, нас разнимали.
Он мне: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?» А я ведь капитан команды, хоть и помоложе, – сказал Глушаков.
По завершении профессиональной карьеры Глушаков играл за ростовский СКА в WINLINE Медиалиге. В 2025-м он провел за клуб Басты 5 матчей, в которых забил 1 гол.
