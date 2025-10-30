  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус Жуниор сошелся со своей девушкой Вирджинией Фонсекой. Пара рассталась в начале октября из-за переписок футболиста с другой женщиной
Винисиус Жуниор сошелся со своей девушкой Вирджинией Фонсекой. Пара рассталась в начале октября из-за переписок футболиста с другой женщиной

Винисиус Жуниор вновь сошелся со своей девушкой.

Напомним, в начале октября стало известно о расставании вингера «Реала» с инфлюенсером Вирджинией Фонсекой – в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной, моделью Дэй Магальяэс. Футболист извинился: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново». Фонсека допускала, что даст ему второй шанс. 

Теперь Винисиус выложил совместные фото с Вирджинией – в комнате, где сфотографировалась пара, были лепестки цветов, воздушные шары и мягкие игрушки.

«В ❤ В», – написал бразилец. 

Фото: https://www.instagram.com/vinijr/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
