Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»

Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: он говорит: «Что я такого сделал?».

Экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов высказался о праздновании Никиты Кривцова в маске Человека-паука.

Кривцов открыл счет на 5-й минуте ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Оренбурга» (4:0) и отпраздновал гол, надев маску Человека-паука . За это хавбек «Краснодара » получил желтую карточку и пропустит следующий матч в Кубке из-за дисквалификации.

Федор Смолов: Хочется отметить своего товарища в очередной раз. В очередной раз выступил хорошо. Забил хороший гол и надел маску Спайдермена. При том, что я с ним общаюсь, и никакой ассоциации со Спайдерменом я не знаю, не встречал. Ладно бы он еще был фанатом каким-то, еще можно было это понять.

Вот я ему звоню после игры и говорю: «Вот нахрен ты это делаешь?» А он мне типа: «Вот мне все напихали. Что я такого сделал?» Я говорю: «Ты че, прикалываешься? Зачем ты это делаешь?»

Роман Шаронов: Ну, он думал, что на рок-концерте.

Дмитрий Егоров: Подожди, он даже не понял, что там вторая желтая, что следующий матч Кубка пропустит?

Федор Смолов: Ну, он говорит типа: «Ну, блин, это...» Ну, я сейчас его подставить не хочу. Типа: были ситуации, где другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили, не пихали, а я сразу, что я...