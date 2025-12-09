«Енисей» и Тихонов расторгли контракт: «Учитывая ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения»

Андрей Тихонов покинул «Енисей».

Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Енисея ».

Клуб Pari Первой лиги объявил о расторжении контракта с 55-летним специалистом по согласию сторон.

«Понимаем, что решение о смене главного тренера – это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения.

Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры», – сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка после 21 тура.