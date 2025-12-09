«Енисей» и Тихонов расторгли контракт: «Учитывая ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения»
Андрей Тихонов покинул «Енисей».
Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Енисея».
Клуб Pari Первой лиги объявил о расторжении контракта с 55-летним специалистом по согласию сторон.
«Понимаем, что решение о смене главного тренера – это всегда сложный и ответственный шаг. Однако, учитывая текущую ситуацию в команде и турнирное положение, мы пришли к выводу, что необходимо внести изменения.
Очень благодарны Андрею Валерьевичу за совместную работу и его вклад в развитие красноярского футбола, желаем ему всего наилучшего и успешного продолжения карьеры», – сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.
Клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка после 21 тура.
Что делать с Хаби Алонсо?18331 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Енисея»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости