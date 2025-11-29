Мерсон о Гласнере: «Использует ту же схему, что и Аморим. Разница в том, что у «Пэлас» есть те, кто способны играть так, а в «МЮ» их нет, и Рубен не хочет по-другому»

Мерсон: Гласнер мог бы возглавить «МЮ».

Пол Мерсон считает, что тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер мог бы возглавить «Манчестер Юнайтед ».

После 12 туров «Пэлас» занимает в АПЛ 5-е место, «МЮ» – 10-е.

«В прошлом туре «Ман Юнайтед» шокировал. «Эвертон» остался вдесятером, но все равно забил и победил на «Олд Траффорд». Это была реально слабая игра команды Аморима.

Если «Юнайтед» ищет нового тренера, то они, должно быть, следят за Гласнером из «Кристал Пэлас ». Он играет по той же схеме, что и Аморим. Разница лишь в том, что у Гласнера есть футболисты, способные играть по этой схеме, а у Аморима их нет, и он слишком упрямо не хочет играть по-другому!

Когда «Юнайтед» пригласил Аморима, они выбрали его из-за стиля игры его «Спортинга». Португалец работает здесь уже год, и, казалось бы, у них было достаточно времени, чтобы адаптироваться. Но, к сожалению, «МЮ» далек от стабильности. Думаю, они снова проиграют», – сказал экс-хавбек «Арсенала».

В воскресенье «МЮ» сыграет в гостях с «Пэлас» в 13-м туре.