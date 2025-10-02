  • Спортс
  «Ман Сити» и «МЮ» выразили соболезнования в связи с нападением на синагогу в Манчестере. Погибли два человека, четверо – в тяжелом состоянии
«Ман Сити» и «МЮ» выразили соболезнования в связи с нападением на синагогу в Манчестере. Погибли два человека, четверо – в тяжелом состоянии

«Ман Сити» и «МЮ» выразили соболезнования в связи с атакой на синагогу.

Нападение неизвестного с ножом произошло возле синагоги Heaton Park в районе Крампсалл на севере Манчестера утром 2 октября во время празднования Йом Кипура – одного из важнейших праздников в иудаизме. Перед этим злоумышленник попытался въехать на автомобиле в людей, а затем ранил одного их них.

По последним данным, в результате инцидента погибли 2 человека, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Полиция открыла огонь по нападавшему, он скончался от полученных ранений. Власти Великобритании расценили случившееся как теракт.

«Мы шокированы и опечалены трагическими событиями, которые произошли в Манчестере сегодня утром, и выражаем нашу поддержку и соболезнования всем, кто пострадал в это трудное время», – говорится в сообщении «Манчестер Сити».

«Все сотрудники «Манчестер Юнайтед» мысленно с жертвами сегодняшних трагических событий в северном Манчестере, и мы предлагаем нашу поддержку всем пострадавшим», – сообщила пресс-служба «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
происшествия
logoпремьер-лига Англия
религия
