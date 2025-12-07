Невилл о «Ливерпуле»: «Команда просто разваливается и совершает ошибку за ошибкой. В нее уже не веришь»

Невилл: «Ливерпуль» просто разваливается, в него уже не веришь.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед».Гари Невилл высказался о кризисе в «Ливерпуле ».

В субботу «красные» сыграли вничью с «Лидсом» (3:3) и после 15 матчей занимают в АПЛ 8-е место.

«Ливерпуль» в отчаянии. У них нет стабильности. В них уже не веришь. Все время думаешь, что что-то пойдет не так, и они совершают ошибку за ошибкой.

Спад у «Ливерпуля» — это реальность. В этой игре им было комфортно при счете 2:0. Это могло случиться. Ты думал, что это может случиться. Слот не может в это поверить.

Это остается загадкой. Его команда просто разваливается. В «Ливерпуль» просто перестаешь верить», – сказал Невилл.