Невилл о «Ливерпуле»: «Команда просто разваливается и совершает ошибку за ошибкой. В нее уже не веришь»
Невилл: «Ливерпуль» просто разваливается, в него уже не веришь.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед».Гари Невилл высказался о кризисе в «Ливерпуле».
В субботу «красные» сыграли вничью с «Лидсом» (3:3) и после 15 матчей занимают в АПЛ 8-е место.
«Ливерпуль» в отчаянии. У них нет стабильности. В них уже не веришь. Все время думаешь, что что-то пойдет не так, и они совершают ошибку за ошибкой.
Спад у «Ливерпуля» — это реальность. В этой игре им было комфортно при счете 2:0. Это могло случиться. Ты думал, что это может случиться. Слот не может в это поверить.
Это остается загадкой. Его команда просто разваливается. В «Ливерпуль» просто перестаешь верить», – сказал Невилл.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1376 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости