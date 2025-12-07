Невилл о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Сейчас не время паниковать – они наверняка проиграют пару матчей. У них была самая тяжелая неделя в сезоне, возможно»

Гари Невилл: «Арсеналу» не время паниковать.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсеналу » не стоит паниковать после поражения от «Астон Виллы ».

В субботу команда Микеля Артеты уступила в матче 15-го тура АПЛ со счетом 1:2.

«На месте «Арсенала» я бы не паниковал. Вы наверняка проиграете одну или две игры, но одержите много побед.

Они могут сидеть и размышлять о том, что «Манчестер Сити» отстает от них на пару очков, но у «Арсенала» была тяжелая неделя. Можно сказать, что это была их самая тяжелая неделя в сезоне. Они поймут, что у «Манчестер Сити» тоже бывают такие недели.

Я не думаю, что сейчас время для паники, но они, безусловно, почувствуют дыхание «Манчестер Сити» и Пепа Гвардиолы, и мне кажется, что «Ман Сити » подумает: «Если мы сможем продержаться так близко до апреля-мая, то посмотрим, на что способны они». «Манчестер Сити» должен это сделать, должен держаться за них, понять, чего они стоят, из чего они сделаны, и снова увидеть, на что они способны в настоящей борьбе за титул», – сказал Невилл в эфире The Gary Neville Podcast.