  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией
8

Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией

Объявлен состав сборной Германии на матчи отбора на ЧМ-2026 в сентябре.

В заявку были включены 23 футболиста.

Вратари: Оливер БауманнХоффенхайм»), Финн Дамен («Аугсбург»), Александр Нюбель («Штутгарт»);

Защитники: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Ннамди Коллинз, Робин Кох (оба – «Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джонатан Та («Бавария»);

Полузащитники: Карим Адейеми, Паскаль Гросс (оба – «Боруссия» Дортмунд), Надим Амири, Пауль Небель (оба – «Майнц»), Серж Гнабри, Леон Горетцка, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Джейми Левелинг, Анджело Штиллер (оба – «Штутгарт»), Флориан Виртц («Ливерпуль»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

Во время ближайшей паузы на матчи сборных Германия сыграет со Словакией и Северной Ирландией. Матчи отбора ЧМ-2026 пройдут 4 и 7 сентября соответственно.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги4818 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
logoСборная Германии по футболу
logoНадим Амири
logoШтутгарт
logoПаскаль Гросс
logoРобин Кох
logoсборная Северной Ирландии по футболу
logoНнамди Коллинз
logoФлориан Виртц
logoМайнц
logoпремьер-лига Англия
logoНик Вольтемаде
logoАнджело Штиллер
logoАлександр Нюбель
logoВест Хэм
logoДавид Раум
logoДжейми Левелинг
logoАугсбург
logoКарим Адейеми
logoРеал Мадрид
logoАнтонио Рюдигер
logoПауль Небель
logoБавария
logoДжонатан Та
logoАйнтрахт Франкфурт
logoЛиверпуль
logoЙозуа Киммих
logoМаксимилиан Миттельштедт
logoХоффенхайм
logoЛеон Горетцка
logoРоберт Андрих
logoСерж Гнабри
logoРБ Лейпциг
logoКвалификация ЧМ
logoНиклас Фюллькруг
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoСборная Словакии по футболу
logoФинн Дамен
logoБайер
logoОливер Бауманн
logoБоруссия Дортмунд
logoВальдемар Антон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тренер «Гримсби»: «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Они на правильном пути – это видно»
26 минут назад
Вратарь «Гримсби» Пим о победе: «Разозлен, ведь я болею за «МЮ». Но именно ради этого и играешь в футбол – просто блестяще»
118 минут назад
«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»
330 минут назад
Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси играет с «Орландо Сити»
1сегодня, 00:30Live
Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»
101вчера, 22:14
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
10вчера, 21:54
У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
39вчера, 21:41
«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
59вчера, 21:31
Пас Агуэро на 93:20 – кто отдал? Ответ – внутри игры
вчера, 21:30Тесты и игры
«МЮ» и «Гримсби» нанесли по 13 ударов в серии пенальти. Вратарь хозяев Пим реализовал 11-метровый и отбил удар Куньи, Мбемо попал в перекладину, Онана парировал удар Одуора
14вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
3сегодня, 00:55
«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»
сегодня, 00:45
Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол»
2сегодня, 00:15
Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»
7вчера, 22:07
Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»
6вчера, 22:02
Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу – не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»
1вчера, 21:46
«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)
4вчера, 21:46
Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину
19вчера, 21:12
Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
9вчера, 21:04
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
5вчера, 21:03