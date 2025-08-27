Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией

Объявлен состав сборной Германии на матчи отбора на ЧМ-2026 в сентябре.

В заявку были включены 23 футболиста.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм »), Финн Дамен («Аугсбург »), Александр Нюбель («Штутгарт»);

Защитники: Роберт Андрих («Байер »), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Ннамди Коллинз, Робин Кох (оба – «Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джонатан Та («Бавария»);

Полузащитники: Карим Адейеми, Паскаль Гросс (оба – «Боруссия» Дортмунд), Надим Амири, Пауль Небель (оба – «Майнц»), Серж Гнабри, Леон Горетцка, Йозуа Киммих (все – «Бавария»), Джейми Левелинг, Анджело Штиллер (оба – «Штутгарт»), Флориан Виртц («Ливерпуль»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

Во время ближайшей паузы на матчи сборных Германия сыграет со Словакией и Северной Ирландией. Матчи отбора ЧМ-2026 пройдут 4 и 7 сентября соответственно.