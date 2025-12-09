  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака» Некрасов о лимите: «Мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решений. Пока мы ничего не видим, кроме фона в информационном пространстве»
44

Гендиректор «Спартака» Некрасов о лимите: «Мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решений. Пока мы ничего не видим, кроме фона в информационном пространстве»

Сергей Некрасов: мнения клубов должно учитываться при принятии решений о лимите.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов призвал учитывать мнение клубов по вопросу лимита на легионеров.

Сегодня Министерство спорта России опубликовало результаты исследования по вопросу ужесточения регламента. 

В опросе, проведенном АНО «Диалог», приняли участие 1900 человек. 56% из них поддержали идею об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ, среди болельщиков этот показатель составил 62%. 

«Я считаю, что мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решений по этому вопросу. Кроме определенного фона в информационном пространстве, пока мы ничего не видим», – заявил Некрасов.

Минспорт планирует ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Михаил Дегтярев: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков столько африканских и латиноамериканских легионеров? У нас есть исторический шанс восстановить отечественную школу»

Что делать с Хаби Алонсо?17366 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: ТАСС
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСергей Некрасов
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
70% пользователей Спортса’’ не поддерживают ужесточение лимита в РПЛ. 25% поддерживают, 5% – затруднились ответить
9 минут назад
Гендиректор «Акрона» о посещаемости: «70% людей ходят один раз за сезон – за исключением «Спартака» и «Зенита». Есть «Матч ТВ» – и все, со спортом не пересекаешься во внешней среде»
24 минуты назад
Кольцо невесты Роналду весит от 25 до 30 карат. Это больше, чем Криш забил в Саудовской Аравии?
44 минуты назадТесты и игры
Оливер Кан: «Идеи Алонсо не подходят «Реалу». Подход Хаби требует специфических игроков, а в «Мадриде» футболисты не хотят, чтобы их заставляли играть по системам»
51 минуту назад
Слот не ответил, сыграет ли Салах с «Брайтоном»: «Сегодня я поговорю с Мо. Результат разговора определит, как мы будем двигаться дальше»
сегодня, 09:27
Гендиректор «Спартака»: «Ждем большей отдачи от полутора сотен миллионов евро. Не сомневаемся, что Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос и Солари стоят своих денег»
сегодня, 09:16
Гендиректор «Акрона»: «Лимит – инструмент, но отсутствие инфраструктуры – проблема российского футбола на детском уровне. В Тольятти один манеж. Поля – катастрофа, щебень»
сегодня, 09:01
Клубы АПЛ готовят предложения на «девятизначную сумму» по Олисе. Вингером «Баварии» также интересуются «ПСЖ» и клуб Ла Лиги (Kicker)
сегодня, 08:36
«Салах – король в Египте. Он не обычный парень. Вся страна сидит перед телевизором, ждет его выхода на поле, им гордятся. Это оказывает огромное давление». Мидо о вингере «Ливерпуля»
сегодня, 08:12
Жерсон: «Зенит» — самый известный российский клуб не только в Бразилии, но и в Европе»
сегодня, 07:43
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
29 минут назад
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
39 минут назад
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
59 минут назад
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
сегодня, 08:48
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
сегодня, 08:24
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16
Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»
сегодня, 06:58
Директор «Боруссии» Кель о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Каждый футболист вправе высказать критику после такой игры»
сегодня, 06:40