Гендиректор «Спартака» Некрасов о лимите: «Мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решений. Пока мы ничего не видим, кроме фона в информационном пространстве»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов призвал учитывать мнение клубов по вопросу лимита на легионеров.
Сегодня Министерство спорта России опубликовало результаты исследования по вопросу ужесточения регламента.
В опросе, проведенном АНО «Диалог», приняли участие 1900 человек. 56% из них поддержали идею об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ, среди болельщиков этот показатель составил 62%.
«Я считаю, что мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решений по этому вопросу. Кроме определенного фона в информационном пространстве, пока мы ничего не видим», – заявил Некрасов.
Минспорт планирует ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
Михаил Дегтярев: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков столько африканских и латиноамериканских легионеров? У нас есть исторический шанс восстановить отечественную школу»