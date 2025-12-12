Алонсо дали 3 матча на исправление ситуации. 46% – «Реал» победит во всех играх и тренера не уволят
Хаби Алонсо будет уволен из «Реала», если не победит хотя бы в одном из трех ближайших матчей.
По сообщениям инсайдеров, тренеру дали еще три матча на исправление ситуации – против «Алавеса» (14 декабря), «Талаверы» (17-го) и «Севильи» (20-го).
Букмекеры дают коэффициент 2.15 (46%) на то, что «Реал» победит во всех трех матчах. 1.75 – хотя бы в одной игре не будет победы.
