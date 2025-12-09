Махачкалинское «Динамо» приняло отставку Биджиева и извинилось перед тренером за поведение фанатов в матче с «Пари НН»

Махачкалинское «Динамо» утвердило отставку Биджиева.

Руководство «Динамо» Махачкала утвердило отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера.

59-летний специалист подал в отставку после поражения от «Пари НН » (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ. Фанаты «Динамо» показали надпись «Биджиев, уходи» на спинах во время матча и скандировали тренеру «Уходи».

«Попечительский совет махачкалинского «Динамо» принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.

От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче – все в махачкалинском «Динамо» решительно осуждают акцию, ее организаторов и исполнителей.

Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестный труд в нашей команде.

Он принял «Динамо» зимой 2023 года и помог клубу выполнить задачу выхода в Мир Российскую Премьер-Лигу. В дебютном для себя сезоне в элитном дивизионе команда под его руководством смогла сохранить прописку в Мир РПЛ .

Хасанби Эдуардович, спасибо за ваш труд! Успехов в дальнейшей карьере! 🙌💙» – говорится в заявлении клуба.

Как просили фанаты, Биджиев ушел из «Махачкалы». Грустно, что так