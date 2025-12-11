Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заслуженный тренер страны Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни.
Он возглавлял ФХМР с 2009 года, четырежды переизбираясь на новый срок (2012, 2016, 2020 и 2024). С 2006 по 2022 год был президентом Международной федерации бенди (FIB). Также занимал пост президента архангельского «Водника», за который выступал в бытность хоккеистом.
«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича», – говорится в заявлении ФХМР.
Директор ФХМР по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус сообщил, что Скрынник умер после продолжительной болезни.
«Он скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией.
Ушел человек-эпоха. Он был игроком, тренером, функционером, поднял «Водник» на такие высоты. Возглавлял федерации. Немного россиян возглавляли международные федерации, и он был из этого числа», – цитирует Мяуса ТАСС.