Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

Ушел из жизни глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заслуженный тренер страны Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни.

Он возглавлял ФХМР с 2009 года, четырежды переизбираясь на новый срок (2012, 2016, 2020 и 2024). С 2006 по 2022 год был президентом Международной федерации бенди (FIB). Также занимал пост президента архангельского «Водника », за который выступал в бытность хоккеистом.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича», – говорится в заявлении ФХМР .

Директор ФХМР по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус сообщил, что Скрынник умер после продолжительной болезни.

«Он скончался после продолжительной болезни, связанной с онкологией.

Ушел человек-эпоха. Он был игроком, тренером, функционером, поднял «Водник» на такие высоты. Возглавлял федерации. Немного россиян возглавляли международные федерации, и он был из этого числа», – цитирует Мяуса ТАСС .