МОК разрешил проводить международные соревнования на территории Беларуси

МОК разрешил проводить международные старты на территории Беларуси.

Международный олимпийский комитет (МОК) снял рекомендацию на запрет проведения соревнований под эгидой международных федераций на территории Беларуси. 

«Международные федерации должны продолжать воздерживаться от организации или поддержки международных спортивных мероприятий в России. Эта рекомендация больше не распространяется на Беларусь», – говорится в заявлении МОК. 

Рекомендация не проводить международные турниры в Беларуси действовала с 2022 года. 

МОК разрешил допускать российских участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном страны

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: МОК
МОК
