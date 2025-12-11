Маурицио Арривабене: «Хэмилтона нужно брать, только если у команды есть быстрый болид. Если нет – не нанимайте его»

Арривабене высказался о проблемах Хэмилтона в «Феррари».

Бывший руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене поделился мнением о положении дел в Скудерии и трудностях Льюиса Хэмилтона .

Прошедший сезон в «Ф-1» команда из Маранелло завершила на 4-м месте в Кубке конструкторов. Хэмилтон занял 6-ю строчку в личном зачете, не разу не финишировав на подиуме.

«Как и все, я расстроен. Я знаю, насколько сложно побеждать в «Ф-1». Я воздержусь от рассуждений о том, кто сейчас занимается делами команды.

На мой взгляд, для Льюиса это еще не конец. Он все еще способен показывать хороший темп. Но такого пилота, как Хэмилтон, нужно брать, только если у вас есть быстрый болид. Ему нужна соответствующая техника, чтобы показывать максимально возможный результат. Если у вас такой нет – не нанимайте его», – считает Арривабене.

