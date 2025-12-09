Юрий Семин: «Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ, с ним никто ничего не может сделать. Такие футболисты необходимы лиге»
Юрий Семин: Джон Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ.
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил уровень игры Джона Кордобы.
В текущем сезоне Мир РПЛ 32-летний форвард «Краснодара» забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах.
«Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ сейчас. Это футболист, который выдерживает колоссальное давление на него. Может быть, моментами он и бывает невыдержанным, но сохраняет свой высочайший уровень.
Такие футболисты необходимы в РПЛ. С ним никто ничего не может сделать», – сказал Семин.
