Юрий Семин: «Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ, с ним никто ничего не может сделать. Такие футболисты необходимы лиге»

Юрий Семин: Джон Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил уровень игры Джона Кордобы.

В текущем сезоне Мир РПЛ 32-летний форвард «Краснодара» забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах.

«Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ сейчас. Это футболист, который выдерживает колоссальное давление на него. Может быть, моментами он и бывает невыдержанным, но сохраняет свой высочайший уровень.

Такие футболисты необходимы в РПЛ. С ним никто ничего не может сделать», – сказал Семин.

Павел Мамаев: «Не уверен, что хотя бы 3 игрока нынешнего «Краснодара» играли бы за мой. Тот состав – лучший за всю историю по игре, говорит Галицкий»

Источник: «Спорт-Экспресс»
