Экс-судья Николаев: «Кордоба симулирует, изображает такие страдания. Не стоит это того, нужно уважать футбол»

Экс-арбитр Николаев о Кордобе: симулирует, изображает страдания.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев раскритиковал нападающего «Краснодара » Джона Кордобу за поведение на футбольном поле.

«Краснодар» в воскресенье дома победил ЦСКА (3:2) в матче 18‑го тура Мир РПЛ . Колумбиец, забивший первый гол «быков», несколько раз симулировал по ходу игры.

«Очень тяжелая игра для арбитров. Справиться с этими эмоциями, контролировать футболистов было очень непросто.

Мы видели несколько эпизодов, которые, на мой взгляд, не красят футболиста. Он симулирует. Изображает такие страдания. Не стоит это того. Нужно уважать футбол», – сказал Николаев в программе «Правила игры» в эфире «Матч Премьер».