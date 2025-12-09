Экс-судья Николаев: «Кордоба симулирует, изображает такие страдания. Не стоит это того, нужно уважать футбол»
Экс-арбитр Николаев о Кордобе: симулирует, изображает страдания.
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев раскритиковал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу за поведение на футбольном поле.
«Краснодар» в воскресенье дома победил ЦСКА (3:2) в матче 18‑го тура Мир РПЛ. Колумбиец, забивший первый гол «быков», несколько раз симулировал по ходу игры.
«Очень тяжелая игра для арбитров. Справиться с этими эмоциями, контролировать футболистов было очень непросто.
Мы видели несколько эпизодов, которые, на мой взгляд, не красят футболиста. Он симулирует. Изображает такие страдания. Не стоит это того. Нужно уважать футбол», – сказал Николаев в программе «Правила игры» в эфире «Матч Премьер».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
