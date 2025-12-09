Смолов назвал Талалаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ, Кордобу – лучшим форвардом. Кринж года – Станкович, момент – чемпионство «Краснодара»

Федор Смолов назвал лучших футболистов первой части сезона Мир РПЛ.

Лучший вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар »);

Лучший защитник: Мойзес Барбоза (ЦСКА);

Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»);

Лучший нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»).

Лучшим тренером экс-форвард «Краснодара» и «Локомотива» считает возглавляющего «Балтику» Андрея Талалаева .

Также Смолов выбрал несколько ярчайших явлений и личностей по итогам 2025 года.

Молодой игрок года: Матвей Кисляк (ЦСКА );

Трансфер года: Брайан Хиль («Балтика »);

Момент года: чемпионство «Краснодара»;

Медиаперсона года: Андрей Талалаев;

Кринж года: Деян Станкович .