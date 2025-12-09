Смолов назвал Талалаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ, Кордобу – лучшим форвардом. Кринж года – Станкович, момент – чемпионство «Краснодара»
Федор Смолов назвал лучших футболистов первой части сезона Мир РПЛ.
Лучший вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);
Лучший защитник: Мойзес Барбоза (ЦСКА);
Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»);
Лучший нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»).
Лучшим тренером экс-форвард «Краснодара» и «Локомотива» считает возглавляющего «Балтику» Андрея Талалаева.
Также Смолов выбрал несколько ярчайших явлений и личностей по итогам 2025 года.
Молодой игрок года: Матвей Кисляк (ЦСКА);
Трансфер года: Брайан Хиль («Балтика»);
Момент года: чемпионство «Краснодара»;
Медиаперсона года: Андрей Талалаев;
Кринж года: Деян Станкович.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу SMOL FM на ВидеоСпортс’‘
