  • «Гусев ходил как важный гусь, а потом на него нашипел Слуцкий. И Ролан превратился в утенка, перестал флексить». Егоров о тренере «Динамо»
Видео
23

«Гусев ходил как важный гусь, а потом на него нашипел Слуцкий. И Ролан превратился в утенка, перестал флексить». Егоров о тренере «Динамо»

Дмитрий Егоров: Гусев ходил как важный гусь, а потом на него нашипел Слуцкий.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об извинениях главного тренера «Динамо» Ролана Гусева за слова о работе тренерского штаба Валерия Карпина. 

«Ролан Гусев начал в «Динамо» с хорошего флекса, навыпендривался на Карпина (Гусев критиковал Луиса Мартинеса, тренера по физподготовке из штаба Карпина – Спортс’’), до этого навыпендривался на Личку.

Ходил как важный гусь, а потом услышал, как на него нашипел Леонид Слуцкий, и из гуся превратился в утенка.

Пошел извиняться на Спортс’’, сказал, что всего его слова ничего не стоят толком. И перестал флексить, стал абсолютно не интересен», – отметил Егоров.

«Мои слова абсолютно некорректны, особенно по отношению к Карпину». Извинения Ролана Гусева в письме Спортcу’‘

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: шоу SMOL FM на ВидеоСпортс’‘
