Лапочкин об отмененном голе Тюкавина «Спартаку»: «Был неправильный стоп‑кадр, и многие возбудились. РПЛ надо где‑то купить полуавтоматическую систему определения офсайда»

Сергей Лапочкин: РПЛ нужна полуавтоматическая система определения офсайда.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что в Мир РПЛ необходима полуавтоматическая система для определения положения вне игры.

В матче 18‑го тура «Спартак» – «Динамо» (1:1) нападающий бело‑голубых Константин Тюкавин забил гол на 6‑й минуте, но арбитр Инал Танашев не засчитал взятие ворот из‑за офсайда после проверки ВАР. Повтор эпизода с офсайдными линиями в трансляции показали только через 15 минут.

«Мне кажется, назрел вопрос в России, чтобы где‑то купили полуавтоматическую систему определения положения вне игры. Надо что‑то придумывать, чтобы мы не говорили о том, как и где нарисована линия.

Если говорить про момент в матче «Спартак » – «Динамо », то многие возбудились, потому что изначально был неправильный стоп‑кадр. Он должен был быть при первом касании.

Опять эти линии – мы ничего не можем сделать. Мы можем говорить «кажется», «есть ощущение», но у нас есть эти линии и других нет», – сказал Лапочкин в программе «Правила игры» в эфире «Матч Премьер».