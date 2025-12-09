Гершкович о «Динамо»: «Нужно назначать российского тренера. Иностранца – только уровня Гвардиолы, тогда будет оправданно. Иначе это топтание на месте и потеря времени»
Гершкович о «Динамо»: нужно назначать только российского тренера.
Член консультативного совета «Динамо» Михаил Гершкович считает, что команду должен возглавить российский тренер.
– Итоги года для московского «Динамо».
– Ну, какие могут быть итоги? Отрицательные.
– Почему так получилось?
– Сказалось совмещение Карпина в сборной и в «Динамо». Была определенная раздвоенность.
– Вы хотели бы, чтобы клуб возглавил русский тренер?
– Я уверен, что в «Динамо» нужно назначать только российского специалиста. Если говорить об иностранце, то, если есть возможность, можно пригласить специалиста уровня Гвардиолы, тогда это будет оправданно. Если приглашать специалиста такого уровня, как были в «Динамо» и которые есть сейчас в некоторых клубах, то это топтание на месте и потеря времени, – сказал Гершкович.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
