Гендиректор «Спартака» Некрасов о Мостовом: «Я им восхищался и восхищаюсь. С таким футбольным человеком общаюсь! Заинтересованы в том, чтобы легенды делали все для процветания клуба»

Гендиректор «Спартака»: восхищаюсь Мостовым. С таким футбольным человеком общаюсь!.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о своих отношениях с экс-футболистом Александром Мостовым.

– Возможно, что Александр Мостовой будет в клубе?

– Мы находимся в дружеских отношениях. Я им восхищался и восхищаюсь. С таким футбольным человеком общаюсь! Заинтересованы в том, чтобы как можно больше легенд «Спартака » делали все, чтобы клуб процветал, – сказал Некрасов.

Гендиректор «Спартака» о том, что российских тренеров нет в шорт-листе: «Неправда. Кахигао подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации»