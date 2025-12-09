  • Спортс
  Гендиректор «Спартака» Некрасов о Мостовом: «Я им восхищался и восхищаюсь. С таким футбольным человеком общаюсь! Заинтересованы в том, чтобы легенды делали все для процветания клуба»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о своих отношениях с экс-футболистом Александром Мостовым.

– Возможно, что Александр Мостовой будет в клубе?

– Мы находимся в дружеских отношениях. Я им восхищался и восхищаюсь. С таким футбольным человеком общаюсь! Заинтересованы в том, чтобы как можно больше легенд «Спартака» делали все, чтобы клуб процветал, – сказал Некрасов. 

