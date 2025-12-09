Гендиректор «Спартака» о том, что российских тренеров нет в шорт-листе: «Неправда. Кахигао подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации»

В «Спартаке» рассказали о процессе выбора нового тренера.

Генеральный директор «Спартака » Сергей Некрасов рассказал, как проходит процесс поиска нового главного тренера.

«У нас есть критерии того, кто должен тренировать «Спартак». Работа велась еще до моего прихода. Информация, что нет российских тренеров в шорт-листе – неправда. Список корректируется.

Спортивный директор [Франсис Кахигао ] подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации. Кандидатуры выносятся на совет директоров.

Дедлайна по назначению тренера нет», – сказал Некрасов.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 29 очков после 18 туров. В ноябре клуб покинул Деян Станкович, исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.