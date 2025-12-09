  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака» о том, что российских тренеров нет в шорт-листе: «Неправда. Кахигао подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации»
26

Гендиректор «Спартака» о том, что российских тренеров нет в шорт-листе: «Неправда. Кахигао подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации»

В «Спартаке» рассказали о процессе выбора нового тренера.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, как проходит процесс поиска нового главного тренера. 

«У нас есть критерии того, кто должен тренировать «Спартак». Работа велась еще до моего прихода. Информация, что нет российских тренеров в шорт-листе – неправда. Список корректируется.

Спортивный директор [Франсис Кахигао] подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации. Кандидатуры выносятся на совет директоров.

Дедлайна по назначению тренера нет», – сказал Некрасов.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. В ноябре клуб покинул Деян Станкович, исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. 

Что делать с Хаби Алонсо?18081 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСергей Некрасов
logoФрансис Кахигао
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
7 минут назад
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
21 минуту назад
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
38 минут назад
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
51 минуту назад
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
сегодня, 12:20
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
сегодня, 12:19
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
сегодня, 12:10
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Тони Кроос: «Ман Сити» не заслужил победу над «Реалом». «Мадрид» играл острее, гораздо интенсивнее, но явная проблема – они не так хороши в прорыве оборонительных блоков»
сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 10:15
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
сегодня, 09:45
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
сегодня, 08:48
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
сегодня, 08:24
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16