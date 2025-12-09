Гендиректор «Спартака» о том, что российских тренеров нет в шорт-листе: «Неправда. Кахигао подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации»
В «Спартаке» рассказали о процессе выбора нового тренера.
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, как проходит процесс поиска нового главного тренера.
«У нас есть критерии того, кто должен тренировать «Спартак». Работа велась еще до моего прихода. Информация, что нет российских тренеров в шорт-листе – неправда. Список корректируется.
Спортивный директор [Франсис Кахигао] подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации. Кандидатуры выносятся на совет директоров.
Дедлайна по назначению тренера нет», – сказал Некрасов.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров. В ноябре клуб покинул Деян Станкович, исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Что делать с Хаби Алонсо?18081 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости