Шапи о «Краснодаре»: «Верю, что будут чемпионами. Было большим удовольствием смотреть их игру с ЦСКА, рад, что они выиграли»

Нападающий «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов верит в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне. 

В 18-м туре Мир РПЛ «быки» обыграли ЦСКа (3:2). 

– Матч был потрясающий, очень интересный. Рад, что «Краснодар» выиграл. Было большим удовольствием смотреть всю игру.

«Краснодар» в этом сезоне станет чемпионом?

– Я надеюсь и верю, что они будут чемпионами.

Ты недавно был на матче махачкалинского «Динамо». Следишь за ними?

– Я слежу, у меня там друзья играют. Надеюсь, «Динамо» останется в лиге и будет прогрессировать. Они заслуживают играть в РПЛ, пацаны бьются. При их возможностях – большие молодцы, – сказал экс-хавбек «Краснодара» Сулейманов.

