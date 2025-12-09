Милан Вьештица: «За РПЛ очень интересно наблюдать. Два сезона подряд чемпион определяется в последнем туре, в этот раз будет то же самое. Пять команд борются за титул, в Сербии такого нет»

Милан Вьештица: за РПЛ очень интересно наблюдать, 5 команд борются за титул.

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица признался, что с интересом следит за Мир РПЛ.

«РПЛ стала интереснее за этот год. Два сезона подряд судьба чемпионства решается в последнем туре. И в этот раз произойдет то же самое. Пять команд борются за чемпионство. Это идет только на пользу РПЛ.

В Сербии такого нет. Команды борются за второе место, а чемпион почти всегда известен заранее. За РПЛ очень интересно наблюдать», – сказал Вьештица.