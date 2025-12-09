Алексей Попов: «Динамо» хотело бороться за чемпионство, а борется за выживание.

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов ответил на вопрос о главном разочаровании первой части сезона Мир РПЛ .

– Кого считаете командой‑разочарованием по итогам первой части сезона РПЛ?

– Скорее всего, московское «Динамо ». Ставили амбициозную цель – бороться за чемпионство, а борются за выживание, – сказал Попов.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко после 18 туров. Команду возглавлял Валерий Карпин, после его ухода исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.