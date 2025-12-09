Губерниев о данных Минспорта, что 62% болельщиков за ужесточение лимита: «Не сомневаюсь в достоверности исследования. Решение будет принято, хочет этого кто-то или нет»

Дмитрий Губерниев оценил исследование Минспорта о лимите на легионеров в РПЛ.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты опроса болельщиков по поводу лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Министерство спорта РФ ранее опубликовало результаты исследования, согласно которому 62% респондентов поддержали ужесточение лимита.

«Когда Сергею Михалкову сказали, что гимн его так себе, он ответил: «Слушать будете стоя». Сравнение, может, натянутое, но решение будет принято. Хочет этого кто-то или нет.

В достоверности исследования я не сомневаюсь», – сказал Губерниев.

Михаил Дегтярев: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков столько африканских и латиноамериканских легионеров? У нас есть исторический шанс восстановить отечественную школу»