Губерниев о данных Минспорта, что 62% болельщиков за ужесточение лимита: «Не сомневаюсь в достоверности исследования. Решение будет принято, хочет этого кто-то или нет»
Дмитрий Губерниев оценил исследование Минспорта о лимите на легионеров в РПЛ.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты опроса болельщиков по поводу лимита на легионеров в Мир РПЛ.
Министерство спорта РФ ранее опубликовало результаты исследования, согласно которому 62% респондентов поддержали ужесточение лимита.
«Когда Сергею Михалкову сказали, что гимн его так себе, он ответил: «Слушать будете стоя». Сравнение, может, натянутое, но решение будет принято. Хочет этого кто-то или нет.
В достоверности исследования я не сомневаюсь», – сказал Губерниев.
Михаил Дегтярев: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков столько африканских и латиноамериканских легионеров? У нас есть исторический шанс восстановить отечественную школу»
