Макси Родригес: «Говоря «Месси», мы подразумеваем футбол. Есть «до» и «после» него. Мир футбола будет плакать, когда Лео завершит карьеру»

– Вы из Росарио, болеете за «Ньюэллс»... Это подводит нас к одному имени: Лео Месси.
– Когда мы говорим «Лео», мы подразумеваем футбол. Есть «до» и «после» него. Когда он завершит карьеру...
То, что сделал Лео, невероятно. Даже не знаю, как его назвать. Он продолжает играть, продолжает побеждать, продолжает доказывать свою состоятельность. Для меня большая честь быть его партнером по команде и другом. В тот день, когда он перестанет играть, мир футбола будет плакать, – сказал бывший полузащитник «Атлетико», «Ливерпуля» и сборной Аргентины.
