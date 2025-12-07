Гути считает, что Мбаппе ближе Ямаля к уровню Месси, Роналду и Марадоны: «Ламин – потенциальный обладатель «Золотого мяча», но речь о трех лучших в истории»

  • Спортс
101

Гути назвал Ламина Ямаля потенциальным обладателем «Золотого мяча».

Гути назвал Ламина Ямаля потенциальным обладателем «Золотого мяча», но предположил, что у Килиана Мбаппе больше шансов приблизиться к уровню Диего Марадоны, Лионеля Месси и Криштиану Роналду

– Луис де ла Фуэнте говорит, что Ламине может стать новым Месси, Марадоной, Роналду… Что вы думаете?

– Вау. Я вижу в нем великолепного футболиста, потенциального обладателя «Золотого мяча». Но вы называете трех лучших игроков в истории.

Марадона выиграл чемпионат мира в Мексике без выдающейся по именам команды, а Месси и Роналду на протяжении десятка лет забивали по 50 голов за сезон. Повторить такое – невероятно сложно.

Считаю, что Килиан [Мбаппе] ближе к этому, чем Ламин, – сказал Гути. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
