Гути считает, что Мбаппе ближе Ямаля к уровню Месси, Роналду и Марадоны: «Ламин – потенциальный обладатель «Золотого мяча», но речь о трех лучших в истории»
Гути назвал Ламина Ямаля потенциальным обладателем «Золотого мяча».
Гути назвал Ламина Ямаля потенциальным обладателем «Золотого мяча», но предположил, что у Килиана Мбаппе больше шансов приблизиться к уровню Диего Марадоны, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
– Луис де ла Фуэнте говорит, что Ламине может стать новым Месси, Марадоной, Роналду… Что вы думаете?
– Вау. Я вижу в нем великолепного футболиста, потенциального обладателя «Золотого мяча». Но вы называете трех лучших игроков в истории.
Марадона выиграл чемпионат мира в Мексике без выдающейся по именам команды, а Месси и Роналду на протяжении десятка лет забивали по 50 голов за сезон. Повторить такое – невероятно сложно.
Считаю, что Килиан [Мбаппе] ближе к этому, чем Ламин, – сказал Гути.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости