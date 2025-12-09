Гришин об удалении Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Есть вопросы по второй желтой – не показывал бы за такие фолы. Акцентированного удара не было – прыгнул и попал локтем в лицо»
Александр Гришин: есть вопросы по второй желтой Мойзеса.
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался касательно удаления защитника команды Мойзеса в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (2:3).
Бразилец получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча. Он в верховой борьбе ударил Жоау Батчи в затылок.
– Мойзес наиграл на две желтые?
– Мойзес – игрок высокого уровня. Не раз говорил, что он лучший защитник в нашем чемпионате.
Но так бывает... Хотя по второй желтой есть вопросы. Бразилец акцентированно локтем соперника не бил. Я бы за такие фолы «горчичник» не показывал.
На мой взгляд, Мойзес положил руку на плечо Батчи, дальше случился этот контакт... Но акцентированного удара все-таки не было! Просто прыгнул и попал локтем в лицо, – сказал Александр Гришин.
Что делать с Хаби Алонсо?17921 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости