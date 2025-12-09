  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гришин об удалении Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Есть вопросы по второй желтой – не показывал бы за такие фолы. Акцентированного удара не было – прыгнул и попал локтем в лицо»
26

Гришин об удалении Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Есть вопросы по второй желтой – не показывал бы за такие фолы. Акцентированного удара не было – прыгнул и попал локтем в лицо»

Александр Гришин: есть вопросы по второй желтой Мойзеса.

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался касательно удаления защитника команды Мойзеса в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (2:3).

Бразилец получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча. Он в верховой борьбе ударил Жоау Батчи в затылок.

– Мойзес наиграл на две желтые?

– Мойзес – игрок высокого уровня. Не раз говорил, что он лучший защитник в нашем чемпионате.

Но так бывает... Хотя по второй желтой есть вопросы. Бразилец акцентированно локтем соперника не бил. Я бы за такие фолы «горчичник» не показывал.

На мой взгляд, Мойзес положил руку на плечо Батчи, дальше случился этот контакт... Но акцентированного удара все-таки не было! Просто прыгнул и попал локтем в лицо, – сказал Александр Гришин.

Что делать с Хаби Алонсо?17921 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Гришин
logoКраснодар
logoЖоау Батчи
logoЦСКА
logoМойзес Барбоза
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
9 минут назад
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «За 5-6 месяцев растратили потенциал перспективного тренера. «Мадрид» заставил Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
23 минуты назад
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
50 минут назад
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
51 минуту назад
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
сегодня, 12:10
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Тони Кроос: «Ман Сити» не заслужил победу над «Реалом». «Мадрид» играл острее, гораздо интенсивнее, но явная проблема – они не так хороши в прорыве оборонительных блоков»
сегодня, 11:43
Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре. Форвард «Брентфорда» забил 5 голов в 4 матчах
сегодня, 11:30
Мидо о Салахе: «Не согласен с комментариями Каррагера. Мохамед, возможно, один из 3-4 лучших игроков в истории «Ливерпуля». Он заслуживает большего уважения»
сегодня, 11:15
Ребров о крике тренеров на спортсменов: «Токсичные дяди и тети останутся в прошлом, надеюсь. Но спорт – не секция для здоровья. Нас в детстве накачивали: ни смеяться, ни улыбаться»
сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
36 минут назад
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 10:15
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
сегодня, 09:45
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
сегодня, 08:48
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
сегодня, 08:24
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16