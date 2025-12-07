Мойзес об удалении с «Краснодаром»: «Сегодня Левников был немножко потерянным. Согласны же, что на карточку даже не тянуло? Коста попал в Глебова и ничего, а мне сразу дал желтую и красную»
Мойзес об удалении с «Краснодаром»: Сегодня Левников был немножко потерянным.
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза высказался о своем удалении в матче с «Краснодаром» (2:3) и оценил работу главного арбитра встречи Мир РПЛ Кирилла Левникова.
«Вы же видели по телевизору. Согласны же, что на желтую даже не тянуло? Я понимаю, когда судьям тяжело давать свистки, когда такая важная игра. Понятно, что он живой человек и может ошибаться. Считаю, что Левников – хороший судья. Но сегодня, возможно, не лучший день у него.
В первые пять минут Диего Коста попал в Глебова. Прямо перед арбитром. И ни желтой, ничего не дали. А в моем эпизоде он сразу дал желтую и показал красную. Сегодня Левников был немножко потерянным», – сказал Мойзес.
