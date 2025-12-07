  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мойзес об удалении с «Краснодаром»: «Сегодня Левников был немножко потерянным. Согласны же, что на карточку даже не тянуло? Коста попал в Глебова и ничего, а мне сразу дал желтую и красную»
174

Мойзес об удалении с «Краснодаром»: «Сегодня Левников был немножко потерянным. Согласны же, что на карточку даже не тянуло? Коста попал в Глебова и ничего, а мне сразу дал желтую и красную»

Мойзес об удалении с «Краснодаром»: Сегодня Левников был немножко потерянным.

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза высказался о своем удалении в матче с «Краснодаром» (2:3) и оценил работу главного арбитра встречи Мир РПЛ Кирилла Левникова. 

«Вы же видели по телевизору. Согласны же, что на желтую даже не тянуло? Я понимаю, когда судьям тяжело давать свистки, когда такая важная игра. Понятно, что он живой человек и может ошибаться. Считаю, что Левников – хороший судья. Но сегодня, возможно, не лучший день у него.

В первые пять минут Диего Коста попал в Глебова. Прямо перед арбитром. И ни желтой, ничего не дали. А в моем эпизоде он сразу дал желтую и показал красную. Сегодня Левников был немножко потерянным», – сказал Мойзес. 

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?647 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Глебов
logoМойзес Барбоза
Диего Коста Силва
logoсудьи
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
logoКирилл Левников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордоба обвинил Вильягру в расизме: «На видео можете увидеть, что он сказал, там все четко и понятно. Надеюсь, его будут судить по всей строгости»
7 декабря, 19:21
Челестини оценил первую часть сезона ЦСКА: «10 из 10. Может, за поражение от «Ростова» мог бы порицать ребят. Остальные случились с командами, у которых состав не сравнить с нашим»
7 декабря, 19:17
Обляков о стычке игроков ЦСКА и «Краснодара»: «Кордоба всегда провоцирует, никакого удивления»
7 декабря, 19:13
Мусаев о стычке в перерыве матча с ЦСКА: «Вроде не подрадся никто – просто на повышенных тонах поговорили. Услышал крики, вышел, смотрю – все угасло»
7 декабря, 19:10
Челестини об удалении Мойзеса в игре с «Краснодаром»: «Действия я не видел как такового, что мне сказать? Судья решил показать вторую карточку, это не подлежит обсуждению»
7 декабря, 18:58
Главные новости
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Защитник «Барсы» Гарсия шипами задел ногу Шаиби, судья не дал ему карточки. Экс-арбитр Фернандес заявил: «Это не красная, стоп-кадр вводит в заблуждение»
вчера, 22:24Фото
«Интер» проиграл 2 матча ЛЧ подряд – «Ливерпулю» и «Атлетико». До этого было 4 победы над «Аяксом», «Славией», «Юнионом» и «Кайратом»
вчера, 22:08
У «Барселоны» 3 победы, 2 поражения и ничья в сезоне ЛЧ – сегодня 2:1 с «Айнтрахтом»
вчера, 22:07
Ко всем новостям
Последние новости
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
8 минут назад
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
26 минут назад
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
39 минут назад
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
53 минуты назад
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22
Мареска об 1:2 с «Аталантой»: «Челси» играет каждые два дня, это сказывается, вероятно. После первого пропущенного мы немного утратили контроль над матчем»
вчера, 22:55
Маркеджани о пенальти «Ливерпуля»: «Бастони мог отпустить футболку Виртца раньше. ВАР смотрел стоп-кадр, а не развитие эпизода. «Интер» не заслуживал поражения»
вчера, 22:38
Кунде о дубле «Айнтрахту»: «Они реализовали свой единственный момент, «Барсе» следовало больше рисковать. Во 2-м тайме мы переключили передачу, но пришлось помучиться»
вчера, 22:33
«Челси» не выигрывает 4 матча подряд после 3:0 с «Барсой» – 2 ничьих и 2 поражения. Сегодня 1:2 с «Аталантой»
вчера, 22:21