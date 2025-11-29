У Заболотного 0 голов в 14 матчах за «Спартак». На счету 34-летнего форварда 1 ассист и удаление
У Антона Заболотного все еще нет голов за «Спартак».
Нападающий «Спартака» Антон Заболотный вышел на замену на 75-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1).
34-летний форвард не отметился результативными действиями.
За 14 матчей в составе «Спартака» Заболотный не забил ни разу. На счету 34-летнего форварда одна результативная передача и одно удаление.
С полной статистикой Антона можно ознакомиться здесь.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости