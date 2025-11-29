У Заболотного 0 голов в 14 матчах за «Спартак». На счету 34-летнего форварда 1 ассист и удаление

У Антона Заболотного все еще нет голов за «Спартак».

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный вышел на замену на 75-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1).

34-летний форвард не отметился результативными действиями.

За 14 матчей в составе «Спартака» Заболотный не забил ни разу. На счету 34-летнего форварда одна результативная передача и одно удаление.

С полной статистикой Антона можно ознакомиться здесь .