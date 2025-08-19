Вратарь «Махачкалы» Магомедов о пропущенном голе от «Пари НН»: «Хотел бы извиниться перед всем Дагестаном. Мы проиграли из‑за меня»

Вратарь «Махачкалы» извинился за пропущенный гол.

Махачкалинское «Динамо» уступило «Пари НН » в 5-м туре Мир РПЛ (0:2).

На 15‑й минуте матча вратарь Тимур Магомедов пропустил гол после дальнего удара со штрафного в исполнении форварда нижегородцев Хуана Боселли .

«Мяч немного изменил траекторию полета, но это полностью моя вина, мой пропущенный гол.

Я хотел бы извиниться перед всем Дагестаном, перед всеми, кто причастен к махачкалинскому «Динамо». Мы проиграли из‑за меня», – сказал вратарь махачкалинского «Динамо ».