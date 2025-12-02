«Фенербахче» Тедеско не проигрывает 12 матчей подряд – 8 побед и 4 ничьих. Команда идет 2-й в чемпионате Турции

Доменико Тедеско не проигрывает 12 матчей подряд с «Фенербахче».

1 декабря «Фенербахче» во главе с Доменико Тедеско сыграл вничью 1:1 в матче чемпионата Турции против «Галатасарая », отыгравшись в компенсированное время.

Таким образом, «Фенербахче » продлил до 12 игр серию без поражений – на этом отрезке у команды 8 побед и 4 ничьих.

Клуб из Стамбула занимает второе место в таблице чемпионата, набрав 32 очка в 14 матчах.

Следующий матч «Фенербахче» проведет 6 декабря против девятой команды турнира «Истанбула» во главе с Нури Шахином.