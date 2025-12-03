«Барселона» выиграла 5 матчей Ла Лиги подряд после 1:2 от «Реала» и лидирует в чемпионате

«Барселона» победила в Ла Лиге в пятый раз подряд.

«Барселона » продлила победную серию в Ла Лиге .

Команда Ханси Флика одолела «Атлетико » (3:1) в перенесенном матче 19-го тура.

Ранее, после поражения в класико от «Реала» (1:2), были побеждены «Алавес» (3:1), «Атлетик» (4:0), «Сельта» (4:2) и «Эльче» (3:1).

6 декабря «блауграна» сыграет в гостях у «Бетиса». Она останется лидером чемпионата до этого момента.