«Барселона» выиграла 5 матчей Ла Лиги подряд после 1:2 от «Реала» и лидирует в чемпионате
«Барселона» победила в Ла Лиге в пятый раз подряд.
«Барселона» продлила победную серию в Ла Лиге.
Команда Ханси Флика одолела «Атлетико» (3:1) в перенесенном матче 19-го тура.
Ранее, после поражения в класико от «Реала» (1:2), были побеждены «Алавес» (3:1), «Атлетик» (4:0), «Сельта» (4:2) и «Эльче» (3:1).
6 декабря «блауграна» сыграет в гостях у «Бетиса». Она останется лидером чемпионата до этого момента.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
