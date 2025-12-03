Молина о возможном удалении Мартина за фол на Симеоне: «Джулиано бежал прямо к штрафной, мог быть выход один на один»
Науэль Молина: Симеоне мог выйти один на один, если бы не Мартин.
Науэль Молина допустил, что Рикардо де Бургосу Бенгоэчеа следовало удалить Жерара Мартина за фол на Джулиано Симеоне в конце первого тайма матча между «Атлетико» и «Барселоной».
«Джулиано бежал прямо к штрафной площади. Мог быть выход один на один», – сказал защитник мадридцев в перерыве в интервью Movistar.
Мартин в подкате сзади сбил Джулиано Симеоне, бежавшего к штрафной «Барселоны». Бенгоэчеа показал защитнику желтую
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости