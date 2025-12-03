Молина о возможном удалении Мартина за фол на Симеоне: «Джулиано бежал прямо к штрафной, мог быть выход один на один»

Науэль Молина: Симеоне мог выйти один на один, если бы не Мартин.

Науэль Молина допустил, что Рикардо де Бургосу Бенгоэчеа следовало удалить Жерара Мартина за фол на Джулиано Симеоне в конце первого тайма матча между «Атлетико » и «Барселоной».

«Джулиано бежал прямо к штрафной площади. Мог быть выход один на один», – сказал защитник мадридцев в перерыве в интервью Movistar.

Мартин в подкате сзади сбил Джулиано Симеоне, бежавшего к штрафной «Барселоны». Бенгоэчеа показал защитнику желтую