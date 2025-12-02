Мартин в подкате сзади сбил Джулиано Симеоне, бежавшего к штрафной «Барселоны». Бенгоэчеа показал защитнику желтую

«Барселона» могла остаться в меньшинстве в матче с «Атлетико».

На 2-й добавленной к первому тайму минуте защитник Жерар Мартин , догоняя Джулиано Симеоне , попытался в подкате выбить у соперника мяч, но не успел и зацепил ногу соперника.

Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа показал футболисту «блауграны» желтую карточку.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»